Sakarya Karasu'da sel suları, İncilli Mahallesi'nde park halindeki araçları sürükledi - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da sel suları, İncilli Mahallesi'nde park halindeki araçları sürükledi

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Sakarya Karasu\'da sel suları, İncilli Mahallesi\'nde park halindeki araçları sürükledi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel oluştu ve park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Karanlıkdere Mahallesi yol ve yaya trafiğine kapatılırken Karasu Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da sel suları, İncilli Mahallesi'nde park halindeki araçları sürükledi - Son Dakika
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