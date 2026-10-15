Sakarya Karasu\'da sel suları, İncilli Mahallesi\'nde park halindeki araçları sürükledi

SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi'nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),