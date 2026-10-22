Sakarya Kocaali'de polis aracına çarpan ATV sürücüsü kaçtı, ATV terk edilmiş bulundu

Sakarya Kocaali'de polis aracına çarpan ATV sürücüsü kaçtı, ATV terk edilmiş bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Yalı Mahallesi'nde bir ATV polis aracına çarptı, sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sahil bölgesindeki boş arazide terk edilmiş halde bulduğu ATV'nin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde polis aracına çarpıp kaçan ATV'nin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde polis aracına çarpan ATV'nin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı sahil bölgesindeki boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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