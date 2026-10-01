Sakarya Kocaali\'de sağanak sonrası çamurlu su Karadeniz kıyısını kahverengiye boyadı

Sakarya Kocaali'de sağanak sonrası çamurlu su Karadeniz kıyısını kahverengiye boyadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak sonrası Melen Çayı ile Maden ve Hızar derelerinin çamurlu suyu Karadeniz kıyısında renk değişimine yol açtı. Derelerin denize döküldüğü noktalarda su kahverengiye döndü, kestane karası fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle Melen Çayı ile Maden ve Hızar derelerinin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesiminde renk değişimine neden oldu.
Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından Kocaali'de denize dökülen akarsu ve derelerin debisi yükseldi.
Şiddetli yağışlarla Melen Çayı ile Maden ve Hızar derelerinin taşıdığı mil ve çamurlu toprak, Karadeniz'in kıyı kesiminde geniş bir alana yayıldı. Derelerin denize döküldüğü noktalarda suyun rengi kahverengiye dönüştü.
Sağanağın ardından renk değişimi yaşanan Karadeniz'in kıyı şeridi dronla görüntülendi.
Öte yandan, bölgede halk arasında "kestane karası fırtınası" olarak tabir edilen hava koşulları nedeniyle, Melen Çayı çevresinde balıkçılıkla geçimini sağlayanlar avlanmak için denize açılamadı.
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