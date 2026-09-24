Sakarya merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi, 21 eylem planlayan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Sakarya merkezli İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda M.K.P, İ.P. ve K.T. gözaltına alındı.

M.K.P'nin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunduğu, örgüt mensuplarının suç örgütü faaliyetleri kapsamında hareket ederek, iş insanlarına, esnafa, örgütün eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla araç temin etmek istemeyen kişilere, örgüt mensuplarının gizlenmelerine imkan sağlamayan işletme sahiplerine yönelik "tehdit, yaralama, araç kundaklama, iş yeri kurşunlama" gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.