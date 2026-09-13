Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi\'nin 105. yıl dönümü kutlandı
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Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü Ankara'nın Polatlı ilçesinde kutlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü Ankara'nın Polatlı ilçesinde kutlandı.

Sakarya Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı ve Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle devam eden kutlamalarda, çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Zaferin simge mekanlarından Duatepe Anıtı'nda düzenlenen programda ise mehteran ve seymen gösterileri sunuldu, tanıtım filmi izletildi. Etkinlik kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ile Topçu Kurmay Albay Feridun Özkara günün önemine binaen konuşmalar yaptı.

Halk oyunları ve mehteran gösterileriyle devam eden program, tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün gerçekleştirdiği söyleşi ile sona erdi.

Zaferin yıl dönümü dolayısıyla ilçe genelindeki binalar Türk bayraklarıyla donatıldı, yetkililerce şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Törenlere, Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, mülki ve askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

Polatlı, Sakarya, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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