Sakarya Nehri'nde Kaçak Balık Ağına Geçit Yok

Sakarya Nehri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2,4 kilometre kaçak balık ağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Nehri'nin Pamukova ilçesi Çardak mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 parça halinde 2 bin 400 metre kaçak uzatma ağı ele geçirildi.

Öte yandan, ağlara takılan canlı sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.