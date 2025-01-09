Sakarya'nın Doğal Güzellikleri Rekor Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Sakarya'nın Doğal Güzellikleri Rekor Ziyaretçi Ağırladı

Sakarya\'nın Doğal Güzellikleri Rekor Ziyaretçi Ağırladı

Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, 2024'te 360 binden fazla ziyaretçi çekti.

09.01.2025 13:46
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Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu ile Sapanca Gölü manzaralı İl Ormanı Tabiat Parkı'nı geçen yıl 360 binden fazla kişi kişi ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir himayesinde hizmet sunan longoz ve tabiat parkı doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğal güzellikleri keşfetmek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığı Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı'nda geçen yıl ziyaretçi sayısı 360 binin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Şehrin en dikkat çeken doğal alanlarından biri olan longoz, geçen yıl doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü ve 174 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan bu doğal güzellik, sucul bitkiler, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türü ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin ilgisi odağı oldu.

Longoz, doğa fotoğrafçılarından yürüyüş tutkunlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

İl Ormanı Tabiat Parkı da 2024'te yoğun ilgi gördü. Şehir merkezine yakınlığı ve Sapanca Gölü manzarasıyla bilinen park, 2024'te 192 bin doğaseveri misafir etti.

Yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğal güzellikleriyle hem aileler hem de doğa tutkunları için fırsat sunan Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çeken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesinin doğal alanların korunması ve turizme kazandırılması adına yürüttüğü projeler sayesinde, bölgenin ekoturizm potansiyeli her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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