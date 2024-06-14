Sakarya'nın sahil ilçelerini dolu vurdu, yerler beyaza büründü - Son Dakika
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Sakarya'nın sahil ilçelerini dolu vurdu, yerler beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Karasu Ortaköy Mahallesi ve Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde adeta ceviz büyüklüğünde yağan dolu zemini beyaza bürürken bazı ağaç ve araçlar da zarar gördü. Mahalle Muhtarı İsmet Turan, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediklerini belirterek çiftçilere yardım dileğinde bulundu.

14.06.2024 23:53
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Sakarya'nın sahil ilçelerini dolu vurdu, yerler beyaza büründü

Mahalle Muhtarı İsmet Turan:

"İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık"

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu, yerler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçeler için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Bu çerçevede şehrin denize kıyısı bulunan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde fırtına yerini dolu yağışına bıraktı. Karasu Ortaköy Mahallesi ve Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde adeta ceviz büyüklüğünde yağan dolu zemini beyaza bürürken bazı ağaç ve araçlar da zarar gördü.

"İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık"

Daha önce bu şekilde bir dolu yağışı görmediğini aktaran Karasu Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan, "Mahallemizde fırtınayla birlikte dolu yağışı başladı. Biz yağmurdan sonra dolu yağar biliyorduk ve ilk defa bu kadar şiddetli yağış oldu. Şuan ilk gelen bilgilere göre fındık bahçeleri, sebze bahçelerinde hasar söz konusu ama hasarın boyutu yarın sabah belli olacak. İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık Allah bütün çiftçilerimize yardım etsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sakarya'nın sahil ilçelerini dolu vurdu, yerler beyaza büründü - Son Dakika

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