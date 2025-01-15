Sakarya'nın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

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Sakarya'nın yüksek kesimleri yeniden beyaz gelinliğini giydi

SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, bazı bölgeler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında şehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bölge beyaza büründü, kar kalınlığı yaklaşık 8 santimetreye kadar yükseldi.