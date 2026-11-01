Sakarya Pamukova'da ayı saldırısı, mantar toplayan 67 yaşındaki kişiyi yaraladı

Sakarya Pamukova'da ayı saldırısı, mantar toplayan 67 yaşındaki kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanda mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan 67 yaşındaki kişi el, boyun ve başından yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kişi, Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanda ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkisindeki ormanlık alanda mantar toplayan R.E. (67), karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan R.E, el, boyun ve başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan R.E, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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