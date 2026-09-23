Sakarya Pamukova\'da yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan araç hendeğe devrildi

Sakarya Pamukova'da yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan araç hendeğe devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Pamukova'da sürücünün yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobil, Çardak Mahallesi'nde sulama hendeğine devrilip ters döndü. Yaralanmayan sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı, araç vinçle hendeğinden çıkarıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil sulama hendeğine devrildi.
Çardak Mahallesi mevkisinde B.K.A. idaresindeki 43 NE 037 plakalı otomobil, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki sulama hendeğine devrilerek ters döndü.
Kazada yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil, sulama hendeğinden vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA
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