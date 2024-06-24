Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 9 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 9 Kişiyi Kurtardı

Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar 9 Kişiyi Kurtardı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan 72 cankurtaran, jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile su üstünde devriyeler atarak birçok boğulma vakasını önledi. Tatil süresince dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 24 kişi kurtarıldı ve toplamda 30 kişi kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, cankurtaranların özverili çalışmalarıyla bayramın hüzne dönüşmesinin engellendiği belirtildi.

24.06.2024 14:31
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Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan 72 cankurtaran, tatil süresince yoğun mesai harcadı.

Bölgeye gelen binlerce kişinin can güvenliğini sağlamak için jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile 45 kulede görev yapan cankurtaranlar, su üstünde devriyeler atarak birçok boğulma vakasını önledi.

Cankurtaranlar, tatil boyunca dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı. 8 Haziran'da göreve başlayan ekiplerin bugüne kadar kurtardığı kişi sayısı 30'a ulaştı.

Açıklamada, " Karadeniz'in mavi incisi' Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizde bayram tatili boyunca büyük hassasiyetle çalıştık ve cankurtaranlarımız özverili çalışmalarıyla bayramın hüzne dönüşmesini engelledi. Geniş kadrosuyla vatandaşlarımız için huzuru ve güveni sağlayan cankurtaranlarımız, kayıpsız bir sezon için bölgede hayat nöbetini sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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