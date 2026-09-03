Sakarya Sapanca'da bungalov havuzunda 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos'ta bir bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki M.A.Ç., hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ağustos'ta bir bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan M.A.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
Sapanca'da 26 Ağustos'ta bir bungalov konaklama tesisinde ailesiyle kalan M.A.Ç. (4) havuza düşmüş, çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi M.A.Ç'yi havuzdan çıkarmıştı.
Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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