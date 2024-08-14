Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatında Göçük: Yaralı Sayısı 15'e Yükseldi

YARALI SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerin sayısı 15'e yükseldi. Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapımı süren 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi sonucu 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir amaçlı hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir."
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