Sakarya Taraklı\'da bitişik iki evde yangın çıktı, biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

Sakarya Taraklı'da bitişik iki evde yangın çıktı, biri çocuk 2 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bitişik iki evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, evlerde yaşayan 4'ü çocuk 8 kişi dışarı çıktı ve iki ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bitişik iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde N.C. ve Y.C'ye ait bitişik iki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evlerde yaşayan 4'ü çocuk 8 kişi kendi imkanları ve komşularının yardımıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen biri çocuk, iki kişi sağlık görevlileri tarafından Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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