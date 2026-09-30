Sakarya Taraklı'da sürücünün ihbarıyla balata yangını dorseye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya Taraklı'da sürücünün ihbarıyla balata yangını dorseye sıçramadan söndürüldü

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Sakarya Taraklı\'da sürücünün ihbarıyla balata yangını dorseye sıçramadan söndürüldü
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Sakarya Taraklı'da Taraklı-Göynük yolunda seyreden tırın dorse balatalarında yangın çıktı. Durumu 112'ye bildiren sürücünün ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Taraklı-Göynük yolunda M.Ç'nin kullandığı 41 AEH 029 çekici plakalı tırın dorsesinin tekerlerindeki balata kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA
OtomobilTaraklıSakaryaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Taraklı'da sürücünün ihbarıyla balata yangını dorseye sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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