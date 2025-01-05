Sakarya Tıp Merkezi'nden 150 Bin Hasta - Son Dakika
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Sakarya Tıp Merkezi'nden 150 Bin Hasta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, 150 bin hastaya hizmet sunarak sağlık alanında önemli katkılar sağladı.

05.01.2025 18:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde, geçen yıl 150 binin üzerinde hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin sağlık merkezinin, bu yıl göğüs hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, diş, dahiliye, ortopedi, nöroloji, psikolog, diyetisyen ve genel cerrahi alanında faaliyet gösterdiği, her gün ortalama 600 hastaya tedavi uygulandığı ve ayrıca yıl içinde 600'den fazla öğrenciye ağız ve diş sağlığı anlatıldığı belirtildi.

Kadrosunda 12 doktor, 2 psikolog ve 1 diyetisyenin bulunduğu merkezin görüntüleme, tanı ve tedavi hizmetleriyle faaliyet gösterdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehir içi ve dışı olmak üzere sunduğu hasta nakil hizmetinden 1038 kişi yararlandı. Bakıma muhtaç evde tedavi gören 127 vatandaşın elektronik hasta yatağı ise Büyükşehir tarafından bedelsiz sunuldu. Birçok önemli gün ve haftalarda halk sağlığının koruması, toplum bilincinin oluşması için konferanslar ile farkındalık programları düzenleyen Tıp Merkezi, Hipertansiyon Günü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Dünya Emzirme Haftası, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ve Dünya Diyabet Günü'nde toplumu bilinçlendirici etkinlikler, muayeneler yaptı. Uzman sağlık ekipleri ve psikologlarıyla 7'den 70'e şehrin her noktasına hizmet götüren Tıp Merkezi özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklara özel organizasyonlara imza attı. Ağız ve diş sağlığını anlatmak, çocukları bilgilendirmek şehrin en uzak noktalarındaki kırsal okullara misafir olan Tıp Merkezi, 600 ilkokul ve ortaokul öğrencisine eğitim verdi."

SGM'de "Dijital Ebeveynlik Atölyesi" başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM), ailelerin çevrim içi tehlikelere karşı tedbir alması, dijital bağımlılığın önlenmesi ve anne-babanın çocuğuyla daha güçlü iletişim kurabilmesi için "Dijital Ebeveynlik Atölyesi" başlattı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, ailelerin daha nitelikli çocuk yetiştirmesi, dijital bağımlılığın önlenmesi için başlatılan atölyenin ilk dersinde, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kadriye Kobak'ın katılımıyla medya okuryazarlığından dijital bağımlılığa, çevrim içi güvenlikten dezenformasyona kadar önemli konular ele alındı.

Büyükşehir İtfaiyesi 4 bin 330 yangına vakasına, 3 bin 469 kurtarma operasyonuna gitti

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen yıl 4 bin 330 yangına vakasına, 3 bin 469 kurtarma operasyonuna müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangınların 2 bini ihmal ya da bilinçsiz ateş yakma sonucu yaşandı, 300 ihbar ise asılsız çıktı.

Sorumluluk sahasında son 1 yılda bina, iş yeri, fabrika, atölye, araç, depo, bahçe, orman, anız ile çöp yangınları olmak üzere 4 bin 330 yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, 1865'i hayvan kurtarma olmak üzere trafik, insan, su baskını ve ağaç devrilmesi gibi 3 bin 469 kurtarma vakasına müdahale etti.

Kuzey sahillerinde görevli cankurtaran amirliği ekipleri ise sezon boyunca 470 kişiyi denizde boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye ekipleri, yıl boyunca 21 bin 45 kişiye 153 yangın tatbikat eğitimi gerçekleştirdi ayrıca kurum ve kuruluşlara düzenlediği 49 farklı eğitimle 2 bin 155 kişiye eğitim verdi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Tıp Merkezi'nden 150 Bin Hasta - Son Dakika

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