Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi\'nde devir teslim töreni yapıldı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Tatlı, görevi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'tan devraldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Tatlı, görevi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'tan devraldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla atanan Tatlı, rektörlük makamındaki törenle görevi kurucu rektör Sarıbıyık'tan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, 2018'de başlayan yolculukta tüm ekiple güçlü üniversite kimliği inşa ettiklerini ve bu süreçte üniversiteyi çok iyi noktaya getirdiklerini ifade etti.

Sarıbıyık, isimden ibaret olan üniversiteye kimlik ve vizyon kazandırdıklarını belirterek, "Artık kurumsal kimliği olan, kendine özgü uygulanmış ve sonuç alınmış modeli bulunan, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'yle Türkiye'ye örnek olan, kalite ve kariyer çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversite haline geldik. YÖK Üstün Başarı Ödülü, KalDer ödülleri, Kaizen ödülü, SEGM ödülü ve YÖKAK'tan aldığımız 5 yıllık tam akreditasyon bu başarının somut göstergeleri." ifadesini kullandı.

Gelişim sürecine katkı sağlayan akademisyenlere, idari personele, öğrencilere, valilere, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve iş dünyasına teşekkür eden Sarıbıyık, görevi üniversitenin tüm süreçlerine hakim olan Tatlı'ya devretmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

SUBÜ Rektörü Tatlı, üniversiteyi sıfırdan örnek ve rol model seviyeye çıkaran Sarıbıyık'a teşekkür ederek, bu seviyeyi daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

En temel hedeflerden birisinin yeni kampüsü akıllı, dijital, yapay zeka destekli ve çevre dostu yeşil kampüs olarak inşa etmek olduğunu bildiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, kulüplerimizin ve TEKNOFEST takımlarımızın nitelikli çalışma alanlarına kavuşacağı öğrenci odaklı ortam oluşturacağız. 11 yıl önce başlatılan ve Türkiye'ye model olan uygulamalı eğitim anlayışımızı günümüz şartlarına hızla adapte etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu, istihdam odaklı yeni alanlar ve bölümler açarak müfredatlarımızı güncelleyeceğiz. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Sayın YÖK Başkanımıza şükranlarımı sunuyor, üniversitemizin başarılı yürüyüşünün artarak devam etmesini diliyorum."

Sarıbıyık, rektörlük cübbesini Tatlı'ya giydirirken, Rektör Zafer Tatlı da üniversiteye sunduğu katkı ve hizmetlerden ötürü Sarıbıyık'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA
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