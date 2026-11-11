Sakarya Valiliği, 14 Kasım Cumartesi akşamına kadar sürecek fırtınaya karşı uyardı

Sakarya Valiliği, 14 Kasım Cumartesi akşamına kadar sürecek fırtınaya karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Valiliği, Marmara'da yarın öğle saatlerinden 14 Kasım Cumartesi akşamına kadar fırtına beklendiğini duyurdu. Perşembe kuvvetli rüzgar, cuma fırtına beklendiği belirtilerek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Sakarya Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden 14 Kasım Cumartesi günü akşamına kadar fırtına beklendiği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe günü kuvvetli rüzgar ve cuma günü fırtına beklendiği belirtilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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