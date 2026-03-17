Sakarya Valisi Doğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 14:32
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, zaferin milletin sarsılmaz imanı, bağımsızlık ve memleket aşkıyla inşa ettiği varoluş destanı olduğunu kaydetti.

Milletin, imanından aldığı güçle esarete asla boyun eğmeyeceğini dünyaya haykırdığını belirten Doğan, bugünün, yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle birbirine kenetlenmiş milletin kutsal değerlerinden vazgeçmeyeceğinin nişanesi olduğunu bildirdi.

Doğan, şehitlik makamının en yüksek mertebe ve emanetlerine sahip çıkmanın en büyük ve şerefli sorumluluk olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz, asırlardır milletimizin kutsalını, şerefini ve itibarını korurken destanlaştılar ve rahmet dualarımızın en sevgilisi oldular. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Çanakkale'nin adsız kahramanlarını ve mübarek kanlarıyla bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan yapan şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

