Sakarya Valisi Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin kendi istiklalini çelikten iradesiyle, kendi istikbalini sarsılmaz inancıyla inşa ettiği en güçlü müktesebat olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Milli Mücadele zaferini millet iradesiyle taçlandıran büyük eser olduğunu aktaran Doğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Milli Mücadele kahramanları tarafından kurulan ve yüce milletimize emanet edilen Cumhuriyet, 103 yıllık birikimiyle geçmişten geleceğe uzanan köklü devlet tecrübesinin ve milletimizin müşterek iradesinin kavi bir taşıyıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Doğan, Cumhuriyet'in eğitimden bilime, sanayiden tarıma, kültürden sanata, sağlıktan ulaştırmaya, ekonomiden teknolojiye kadar hayatın her alanında Türkiye'nin ufkunu büyüten bir değişim, gelişim ve kalkınma hikayesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomisi, üreten toplumu, bilim ve teknolojideki iddiası, kültürel zenginliği, demokratik kazanımları ve insanımızın refahını merkeze alan bütüncül gelecek tasavvurudur ki Cumhuriyetimiz, ikinci asrında, geçmişinden güç alan ve geleceğine güvenle bakan sapasağlam anlayışla aydınlık yarınlara yürümektedir. Cumhuriyetimiz, geçmişimizin büyük bir emaneti olarak addedilerek her nesilde yeniden büyüyecek, güçlenecek ve müreffeh geleceğe taşınacaktır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle ve minnetle, kahraman gazileri de şükranla yad eden Doğan, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.