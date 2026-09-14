Sakarya Valisi Doğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan mesajında, yeni eğitim öğretim yılının maarif camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere başarının yalnızca notlarla değil değerlerle ölçüldüğünü ifade etti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, ülkenin yarınlarının, evlatlarının sınıflarında kurduğu hayaller kadar büyüdüğünü, yüreklerine işledikleri değerler kadar güçlendiğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının maarif camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Doğan, "Her yeni eğitim öğretim yılı, milletimizin geleceğine duyduğu güvenin, çocuklarımıza beslediği umudun ve yarınlara olan inancının yeniden tazelendiği umut dolu başlangıçtır. Her yıl yeniden açılan okul kapıları aslında milletimizin müreffeh yarınlarına açılan kapılardır." ifadelerini kullandı.

Eğitimin karakter inşa etme, gönülleri iyilikle yoğurma, iradeyi güçlendirme ve hayatı anlamlandırma yolculuğu olduğunu vurgulayan Doğan, "Bir milletin gerçek zenginliği, iyi yetişmiş, vicdan sahibi, üretken ve nitelikli insan kaynağında gizlidir. Gerçek başarı aklı hikmetle, bilgiyi ahlakla, özgürlüğü sorumlulukla buluşturabilmektir. Okullarımız aklın bilimle, kalbin değerle, yeteneğin emekle buluştuğu kutlu mekanlardır ki aydınlık bir gelecek, iyi yetişmiş insanla, iyi yetişmiş insan ise güçlü eğitimle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, çocukları yarının dünyasına hazırlayan güçlü eğitim anlayışını ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayış, akademik başarıyla birlikte milli ve manevi değerlerini özümsemiş, bilimi rehber edinen, kültür ve sanatla beslenen, estetik duygusunu geliştiren, sporla güçlenen, bilimle yükselen, teknolojiyi sadece kullanan değil teknolojiye yön veren, sorgulayan, araştıran, çözüm üreten ve insanlığa fayda üretmeyi dert edinen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Geleceği şekillendirecek olanlar, faydalı bilgiyi sağlam karakterle buluşturabilenler olacaktır."

Öğrencilere her kitabı yeni ufuk, her soruyu yeni keşif, her yeni günü kendilerini geliştirebilecekleri yeni fırsat olarak görmeleri önerisinde bulunan Doğan, "Başarınızın göstergesi yalnızca notlarınız değil, dürüstlüğünüz, çalışkanlığınız, merhametiniz, nezaketiniz ve üretkenliğinizdir. İnsanı asıl büyük yapan, bildiklerinden önce bildiklerini hangi değerlerle yaşadığı ve yaşattığıdır. İnanıyorum ki kalemini bilgiyle, vicdanını merhametle, ufkunu bilimle ve yüreğini vatan sevgisiyle buluşturan evlatlarımız Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü eserini, yani büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Doğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı - Son Dakika

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