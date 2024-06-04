Sakarya ve Bolu\'da Yüksek Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Sakarya ve Bolu'da yüksek hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Sakarya'da, sıklıkla kullanılan Demokrasi Meydanı'ndaki banklar boş kaldı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerine sığınırken, bazıları da çeşmelerin başında suyla serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiye ve yelpazelerle yürüdü. Sıcak hava, dondurmacılarda yoğunluk yaşanmasına da neden oldu.

Hayvanlar da sıcaktan olumsuz etkilendi. Gar Meydanı'ndaki köpekler gölge alanlara sığınırken, martı ve güvercinler süs havuzundan su içti.

Çeşme başında suyla serinlemeye çalışan 59 yaşındaki Muhammet Güngördü, AA muhabirine, belediyedeki işi dolayısıyla sıcak havaya rağmen dışarı çıktığını belirterek, "Benim gibi kalp hastası olanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Allah korusun yaşlıları. Çok tehlikeli bir hava. Şu anda galiba 37-38 var." diye konuştu.

Güngördü, çeşmedeki buz gibi suyla serinlediğini anlatarak, "Şimdi doğru dolmuşa gidiyorum, kaçacağız yani. Yaşlılarımız bu havada dolaşmasın." dedi.

Bolu

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Bolu'da, yeşil alanlardaki gölge yerlerde yoğunluk oluştu.

Bazı kent sakinleri, merkeze yakın konumdaki yaylalarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Sıcak havadan bunalan bazı gençler ise "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısına rağmen serinlemek için Çaygökpınar köyündeki gölete girdi.