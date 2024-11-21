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Sakarya ve Kocaeli'de fırtına etkili oldu.

Sakarya genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, gündüz de etkisini sürdürdü.

Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezine ait şantiyenin çatısı yola uçtu.

Kocaeli'de ise İzmit Vapur İskelesinden yapılan bazı seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Kartepe Teleferik seferleri de bugün hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ceviz ağacı, belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.