Sakarya ve Kocaeli\'de Silah Operasyonu

SAKARYA ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda biri kurusıkı 11 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek ile silah parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Sapanca ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, 10 kabza, 4 namlu ve 4 sürgü ele geçirildi. Ayrıca silah üretimi, montajı ve tadilatında kullanıldığı değerlendirilen 1 masaüstü freze makinesi, 1 masaüstü torna tezgahı, 1 masaüstü matkap tezgahı, 1 masaüstü taşlama makinesi, 3 matkap, 2 mengene, 5 çelik törpü, 4 tornavida, 4 vidalı kumpas, 7 farklı ebatta matkap ucu ve 4 taşlama motor ucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.