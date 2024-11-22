Sakaryaspor'un Eski Başkanına Şiddet Davası - Son Dakika
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Sakaryaspor'un Eski Başkanına Şiddet Davası

Gökhan İn'e tokat atan sanıklar için toplam 18 yıl hapis cezası talep edildi.

22.11.2024 16:19
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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin biri tutuklu 2 sanığın, üç ayrı suçtan toplam 18 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma savcısı tarafından 2. Ağır Ceza Mahkemesine celse arasında gönderilen mütalaada, meçhul fail ya da faillerle "müşterek fail" sıfatıyla hareket eden eski yöneticiler tutuklu H.C.Ş. ve S.İ'nin, Gökhan İn'e yönelik 150 bin lira ödemesi tehdidinde bulundukları eylemlerinin "yağmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Sanık H.C.Ş'nin tehditle video kaydı alınırken Gökhan İn'e elleriyle vurmasının "yağma" suçu unsuru olduğu belirtilen mütalaada, "Suçun birden fazla kişi tarafından konutta ve gece vakti işlenmesi nedeniyle 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçunu oluşturmuştur. Sanıkların katılandan belli davranışları sergilemesini isteyerek video kaydına almaları eyleminin, geçerli rıza bulunmadığından ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni sayılamayacağından eylem 'kişisel verilerin kayda alınması' suçunu oluşturmuştur." ifadesi kullanıldı.

Mütalaada, sanıkların söz konusu kişisel veri niteliğinde olduğu kabul edilen video kaydına meçhul faillere vermeleri ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması karşısında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve yayma" suçunu işledikleri kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, iki sanığın "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların yargılanmasına 28 Kasım'da devam edilecek.

Olay ve iddianame

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, şüpheliler H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakaryaspor'un Eski Başkanına Şiddet Davası - Son Dakika

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