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"Sakin şehir" ünvanlı ilçede kartpostallık manzaralar - Son Dakika
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"Sakin şehir" ünvanlı ilçede kartpostallık manzaralar

Bolu'nun 'sakin şehir' ünvanlı ilçesi Göynük'te kış güzelliği yaşanıyor. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Göynük evleri havadan görüntülendi. Bolu'nun Osmanlı kasabalarından biri olan Göynük, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü.

"Sakin şehir" ünvanlı ilçede kartpostallık manzaralar
30.01.2024 - 16:30,
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"Sakin şehir" ünvanlı ilçede kartpostallık manzaralar

BOLU - Bolu'nun "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Göynük'te kış güzelliği yaşanıyor. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Göynük evleri havadan görüntülendi.

Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük'te geçtiğimiz gün kar yağışı etkili oldu. Kar dolayısıyla "sakin şehir" ünvanlı ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'nun Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü.

Doğa yürüyüşü için trekking ekibiyle Göynük'e gelen Musa Ocak, "Bizler Göynük'e sık sık yürüyüş için geliyoruz. Göynük'ün bu güzel temiz havasını, oksijenini içimize çekmek için geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Beyaz örtüyle kapanan tarihi Göynük evlerinin çatısında oluşan manzara dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
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