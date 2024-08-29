Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında AA muhabiri Metin Aydemir ödül kazandı

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında AA muhabiri Metin Aydemir, ödüle layık görüldü.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Bergamalı merhum Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Bu yıl 57 eserin katıldığı yarışmada, AA muhabiri Metin Aydemir, "Seyyar Tezgahıyla Sokakları Arşınlayan Kadın Okuma Tutkusunu Paylaşıyor" başlıklı haberiyle Vecdi Altay İGC Özel Ödülü'nü kazandı.

Toplam 10 dalda başarılı eserlerin belirlendiği yarışmanın ödül töreninin 5 Eylül Perşembe günü gerçekleştirileceği belirtildi.