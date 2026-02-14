Sakız Adası'ndaki Kazada Çelişkili İfadeler

Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile Yunan Sahil Güvenlik gemisi arasında meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma dosyasında yer alan ifadelerin çelişkiler içerdiği belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, soruşturma dosyasında kazadan kurtulan göçmenler ile Sahil Güvenlik personelinin ifadeleri arasında olayın meydana gelişine dair farklı anlatımlar bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, kazadan sağ kurtulan 7 göçmenin "Sahil Güvenlik botunun göçmenleri taşıyan bota sol taraftan ani şekilde çarptığı ve öncesinde 'Dur' çağrısı yapılmadığı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Sahil Güvenlik botunun kaptanının ifadesinde, 2 teknenin bir süre paralel seyrettiği, gerekli uyarıların yapıldığı ve göçmenleri taşıyan botun ani manevrayla kendi teknelerine çarptığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Nihai değerlendirme yargı süreci sonunda yapılacak

Yetkililer ise göçmen botunun kısa sürede batması nedeniyle henüz teknik incelemeye tabi tutulamadığını, ileriki günlerde batığın çıkarılması için çalışma yapılmasının planlandığını bildirdi.

Soruşturmayı takip eden hukukçular ise dosyadaki çelişkili ifadeler nedeniyle kesin sonuçlara varmak için erken olduğunu, nihai değerlendirmenin yargı süreci sonunda yapılacağını vurguladı.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenlerin denize düştüğü açıklanmış, kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.