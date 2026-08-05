Salah Trabzon\'a Geliyor

(TRABZON) - Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Mohamed Salah'ın bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Yıldız futbolcunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanıyor.

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Mısırlı futbolcunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Trabzon'daki karşılama programının saati ve diğer ayrıntılar ise gün içerisinde kulübün resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulacak.