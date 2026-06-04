BURDUR Valiliği tarafından düzenlenen; bilim, doğa ve uzay meraklılarını Salda Gölü'nde buluşturacak Salda Bilim Günleri başladı.

'Salda'dan Mars'a yaşamın izini sürmek' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik; bilim insanlarını, akademisyenleri, gençleri ve bilim meraklılarını bir araya getirerek, Salda'nın uluslararası bilimsel değerini öne çıkarmayı hedefliyor. 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte; çalıştaylar, bilimsel sunumlar, atölye çalışmaları, gözlem etkinlikleri ve saha gezileri düzenlenecek.

'SALDA, CENNETTEN BİR KÖŞE'

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Salda'ya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 'Bilim Merkezi' oluşturulduğunu söyledi. Salda'nın korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, elektrikli araçlar ve yaz aylarında da atlı birliklerle koruma denetimlerinin yapıldığını belirten Vali Bilgihan, "Bugün itibarıyla dünyanın nazar boncuğu, Salda Gölü'deyiz. Ekolojik anlamda biyoçeşitliliğiyle, uzaya dair bilmediğimiz, bilinmeyen bir dünyaya dair vereceği ip uçlarıyla da merak konusu olan yeşilin, mavinin ve beyazın oluşturduğu böyle dünya harikası cennetten bir köşedeyiz. Hakikaten çok keyifli bir alan burası. Yüzyıllardır var olagelen bu oluşum, milyonların aktığı, görmek için geldiği bir alan Salda" dedi. Vali Bilgihan, Salda'nın 2019'dan itibaren Özel Çevre Koruma alanı olduğunu da hatırlattı.

İLK GÜN SUNUMLARLA SONA ERDİ

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise 'Salda Bilim Günleri'nin hayalini kurdukları bir çalışma olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalardan sonra ilk sunumu Türkiye'nin Ay Araştırma Programı Proje Yöneticisi Dr. Burak Yağlıoğlu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Prof. Dr. Timothy Lyons ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı'nın yaptığı sunumlarla etkinliğin ilk günü sona erdi.

3 GÜN BOYUNCA BİLİM VE UZAY TEMALI ETKİNLİKLER

Bilim Günleri kapsamında ziyaretçiler, 3 gün boyunca bilim ve uzay temalı etkinliklere katılma fırsatı bulacak. 'Astronot Nasıl Olunur?' başlıklı etkinliğin yanı sıra güneş gözlemleri, mikrometeoroid atölyesi, Hipparcos ölçümü ve tayfölçer yapımı uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca gökyüzü tanıtımı ve teleskoplarla gözlem etkinliği de düzenlenecek. Etkinliğe; Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 32 akademisyen ile 50 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,