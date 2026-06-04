Salda Bilim Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salda Bilim Günleri Başladı

04.06.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da gerçekleştirilen etkinlik, bilim meraklılarını Salda Gölü'nde bir araya getiriyor.

BURDUR Valiliği tarafından düzenlenen; bilim, doğa ve uzay meraklılarını Salda Gölü'nde buluşturacak Salda Bilim Günleri başladı.

'Salda'dan Mars'a yaşamın izini sürmek' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik; bilim insanlarını, akademisyenleri, gençleri ve bilim meraklılarını bir araya getirerek, Salda'nın uluslararası bilimsel değerini öne çıkarmayı hedefliyor. 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte; çalıştaylar, bilimsel sunumlar, atölye çalışmaları, gözlem etkinlikleri ve saha gezileri düzenlenecek.

'SALDA, CENNETTEN BİR KÖŞE'

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Salda'ya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 'Bilim Merkezi' oluşturulduğunu söyledi. Salda'nın korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, elektrikli araçlar ve yaz aylarında da atlı birliklerle koruma denetimlerinin yapıldığını belirten Vali Bilgihan, "Bugün itibarıyla dünyanın nazar boncuğu, Salda Gölü'deyiz. Ekolojik anlamda biyoçeşitliliğiyle, uzaya dair bilmediğimiz, bilinmeyen bir dünyaya dair vereceği ip uçlarıyla da merak konusu olan yeşilin, mavinin ve beyazın oluşturduğu böyle dünya harikası cennetten bir köşedeyiz. Hakikaten çok keyifli bir alan burası. Yüzyıllardır var olagelen bu oluşum, milyonların aktığı, görmek için geldiği bir alan Salda" dedi. Vali Bilgihan, Salda'nın 2019'dan itibaren Özel Çevre Koruma alanı olduğunu da hatırlattı.

İLK GÜN SUNUMLARLA SONA ERDİ

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise 'Salda Bilim Günleri'nin hayalini kurdukları bir çalışma olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalardan sonra ilk sunumu Türkiye'nin Ay Araştırma Programı Proje Yöneticisi Dr. Burak Yağlıoğlu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Prof. Dr. Timothy Lyons ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı'nın yaptığı sunumlarla etkinliğin ilk günü sona erdi.

3 GÜN BOYUNCA BİLİM VE UZAY TEMALI ETKİNLİKLER

Bilim Günleri kapsamında ziyaretçiler, 3 gün boyunca bilim ve uzay temalı etkinliklere katılma fırsatı bulacak. 'Astronot Nasıl Olunur?' başlıklı etkinliğin yanı sıra güneş gözlemleri, mikrometeoroid atölyesi, Hipparcos ölçümü ve tayfölçer yapımı uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca gökyüzü tanıtımı ve teleskoplarla gözlem etkinliği de düzenlenecek. Etkinliğe; Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 32 akademisyen ile 50 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Burdur, Güncel, Salda, Yaşam, Bilim, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salda Bilim Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:55:18. #7.12#
SON DAKİKA: Salda Bilim Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.