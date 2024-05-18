Salda Gölü Kenarına 4 Kızıl Geyik Daha Bırakıldı - Son Dakika
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Salda Gölü Kenarına 4 Kızıl Geyik Daha Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında, Salda Gölü çevresine 4 kızıl geyik daha bırakıldı. Böylelikle toplamda 16 kızıl geyik doğaya salınmış oldu. Geyiklerin bölgeye hızlı adapte oldukları ve üreyip çoğalmalarının beklenildiği belirtildi.

18.05.2024 21:41
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Salda Gölü kenarına 4 Kızıl Geyik daha bırakıldı

BURDUR - DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Salda Gölü çevresine 4 kızıl geyik daha bırakıldı. Daha önce bırakılan 12 kızıl geyik ile birlikte toplamda 16 kızıl geyik bırakılmış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen kızıl geyikler doğaya salınıyor.

Daha önce Bursa ve Eskişehir'den getirilen 3 erkek 9 dişi toplam 12 kızıl geyiğin salındığı Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafında bulunan Eşeler Yaylası'na dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 4 dişi kızıl geyik daha salındı. Böylelikle bölgeye salınan kızıl geyik sayısı 16'ya yükseldi.

Geyiklerin bölgeye hızlı adapte oldukları görülürken hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü Kenarına 4 Kızıl Geyik Daha Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salda Gölü Kenarına 4 Kızıl Geyik Daha Bırakıldı - Son Dakika
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