Salda Gölü'nde Kızıl Geyiklerin Yaşam Alanı Yeniden Oluşturuluyor - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Kızıl Geyiklerin Yaşam Alanı Yeniden Oluşturuluyor

Salda Gölü\'nde Kızıl Geyiklerin Yaşam Alanı Yeniden Oluşturuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında, Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana 4 kızıl geyik daha salındı. Salda Gölü çevresindeki ormanlık alan, kızıl geyiklerin yaşam alanı olarak yeniden düzenleniyor. Bölgedeki kızıl geyik popülasyonunu artırmak amacıyla Eskişehir'deki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 4 dişi kızıl geyik, Salda Gölü Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana bırakıldı. Proje ile yaban hayatının korunması ve nesli azalan türlerin üretilerek doğaya yerleştirilmesi hedefleniyor.

18.05.2024 11:37
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 4 kızıl geyik daha salındı.

Daha önceden kızıl geyiklerin yaşadığı bilinen Salda Gölü çevresindeki ormanlık alan yeniden bu projeyle kızıl geyiklerin yaşam alanına dönüşüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Geyik Üretme İstasyonu'nda yakalanan 4 dişi kızıl geyik, Burdur'a getirildi. Geyikler, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı üst tarafındaki Eşeler Yaylası'ndaki ormanlık alana bırakıldı.

Bursa ve Eskişehir'deki kızıl geyik üretme istasyonlarından 2'şer kez kızıl geyik getirilmesiyle Salda Gölü çevresine, 3'ü erkek 13'ü dişi olmak üzere 16 kızıl geyik yerleştirildi.

Birkaç yıl sonra bölgeye adaptasyon sağlayan kızıl geyiklerin yavrulamasıyla Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlar, kızıl geyiklerin yeni yuvası olacağı belirtiliyor.

Projeyle yaban hayatının korunması ve nesli azalan türlerin üretilmesi ve doğaya yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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