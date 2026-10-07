Salıcı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişine 'omurgasız ve ihbarcı' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Salıcı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişine 'omurgasız ve ihbarcı' diyerek tepki gösterdi

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Salıcı, Tugay\'ın AK Parti\'ye geçişine \'omurgasız ve ihbarcı\' diyerek tepki gösterdi
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Salıcı, Tugay'ı 'omurgasız ve ihbarcı bir belediyeciden ibaret' diye eleştirdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin  "Omurgasız ve ihbarcı bir belediyeciden ibaret. Ama nasıl oluyor da kendisine oy veren insanları rahatlıkla aldatabiliyor? Nasıl oluyor da koskoca makamlara seçilmiş belediye başkanları AKP'ye açık verebiliyorlar? Önemli olan soru bu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Salıcı, şunları kaydetti:

"Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi, Özgür Özel'le siyasi hesaplaşmaya girmek isteyen biri için bulunmaz bir fırsattır. Üstelik benim söyleyecek sözüm de az değildir. Ancak ben bu fırsatı kullanmayacağım. Çünkü siyasette haklı çıkmaktan, bir başkasını köşeye sıkıştırmaktan, hatasından faydalanmaktan daha önemli şeyler vardır. İzmir AKP'ye geçmişken, muhalefet darmadağın olmuşken, yurttaşımız 'Bunlardan da bir şey olmaz' duygusuna sürüklenirken siyaseten 'gol atma' hırsıyla hareket edilmez.

"DAĞINIKLIĞIN SONUÇLARINI YAŞIYORUZ"

Özgür Özel öncelikle İzmir'e hesap vermelidir. AKP'ye karşı seçim kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün bağımsız. AKP'ye karşı seçim kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün AKP'li. Tunç Soyer kardeşim hukuksuzca tutuklu. ve iktidar İstanbul'a çökmenin hesabını yapıyor. Bu tabloda Özgür Özel'in sorumluluğu var mı? Var. 2024 yerel seçimlerinde MYK ve PM'de görev alan arkadaşların sorumluluğu var mı var? Onların da var. Bunun sorumluluğundan hiç kimse kendisini muaf tutamaz. İktidar çevreleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi için ellerini ovuştururken uyarmıştım. 'Bölünmüyoruz, dağılıyoruz. Bunun adı, Özgür Özel'in söylediği gibi, 'karpuz ile karpuz sapının ayrışması' değildir. Kaygım odur ki ortada kabuğu çatlayan bir nar vardır' demiştim. Bugün bu dağınıklığın sonuçlarını yaşıyoruz.

"NASIL OLUYOR DA SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR AKP'YE AÇIK VEREBİLİYORLAR"

Mesele siyasetçilerin kişisel hırslarından büyüktür. Mesele, milyonlarca insanın hala sandıkla bir şeylerin değişebileceğine inanıp inanmayacağıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp başka bir muhalefet partisine değil, AKP'ye geçti. Konumuz Cemil Tugay'ın karakteri de değil. Cemil Tugay önemsiz birisi. O, omurgasız ve ihbarcı bir belediyeciden ibaret. Ama nasıl oluyor da kendisine oy veren insanları rahatlıkla aldatabiliyor? Nasıl oluyor da koskoca makamlara seçilmiş belediye başkanları AKP'ye açık verebiliyorlar? Önemli olan soru bu. Başarılı olmak istiyorsak; bu gerçekle yüzleşmek, başımıza geleni tüm çıplaklığıyla kabul etmek ve bu sorunu çözmek zorundayız."

Kaynak: ANKA
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