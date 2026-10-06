Salıcı, Vahap Seçer'in tutuklanmasına siyasi fatura ağır olacak diye tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salıcı, Vahap Seçer'in tutuklanmasına siyasi fatura ağır olacak diye tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salıcı, Vahap Seçer\'in tutuklanmasına siyasi fatura ağır olacak diye tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. X paylaşımında Seçer ve Mithat Bülent Özmen'in tutuklandığını belirterek 'Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak' dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Dolandırıcıların siyasi ayağına dokunan var mı? Yok. Çünkü onlar AKP'li. Vahap Seçer ve Mithat Bülent Özmen niye tutuklandı? Çünkü onlar AKP'li değiller. Bunu iktidar da biliyor, muhalefet de. Savcı da biliyor, yargıç da. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dolandırıcıların siyasi ayağına dokunan var mı? Yok. Çünkü onlar AKP'li. Vahap Seçer ve Mithat Bülent Özmen niye tutuklandı? Çünkü onlar AKP'li değiller. Bunu iktidar da biliyor, muhalefet de. Savcı da biliyor, yargıç da. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiMithat Bülent ÖzmenOğuz Kaan SalıcıMilletvekiliVahap SeçerİstanbulPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:56:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Salıcı, Vahap Seçer'in tutuklanmasına siyasi fatura ağır olacak diye tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei