Salıcı, Vahap Seçer\'in tutuklanmasına siyasi fatura ağır olacak diye tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Dolandırıcıların siyasi ayağına dokunan var mı? Yok. Çünkü onlar AKP'li. Vahap Seçer ve Mithat Bülent Özmen niye tutuklandı? Çünkü onlar AKP'li değiller. Bunu iktidar da biliyor, muhalefet de. Savcı da biliyor, yargıç da. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dolandırıcıların siyasi ayağına dokunan var mı? Yok. Çünkü onlar AKP'li. Vahap Seçer ve Mithat Bülent Özmen niye tutuklandı? Çünkü onlar AKP'li değiller. Bunu iktidar da biliyor, muhalefet de. Savcı da biliyor, yargıç da. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak."