(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Fonda parasının kaldığı iddiasıyla gündeme gelen vali merkeze alındı. Adalet Bakanı'nın eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyesi. Gerçekleri hiçbir numarayla, hiçbir gürültüyle örtemezsiniz" dedi.

Salıcı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu ile eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Salıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçinizden biri 'Ünlülere uyuşturucu operasyonu yapalım da Fatma Betül Sayan Kaya'yı 19 günde evine gönderdiğimizi konuşmasınlar' diye akıl verdiyse, aranızdan 'Biz kimi kandırıyoruz?' diyen bir kişi de mi çıkmadı? Milyarlarca liralık örgütlü fon soygununun üstünü gündem oyunlarıyla örtebileceğinizi sanıyorsanız ağır yanılıyorsunuz. Fonda parasının kaldığı iddiasıyla gündeme gelen vali merkeze alındı. Adalet Bakanı'nın eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyesi. Gerçekleri hiçbir numarayla, hiçbir gürültüyle örtemezsiniz."