Salih Müslim Kobani'de Toprağa Verildi - Son Dakika
Salih Müslim Kobani'de Toprağa Verildi

15.03.2026 19:40
Böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden PYD üyesi Salih Müslim, Kobani'de düzenlenen törenle defnedildi.

(DİYARBAKIR) - Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Leyla Zana'nın da katıldığı törenle Suriye'nin Kobani kentinde toprağa verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde 11 Mart'ta böbrek yetmezliğinden yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, memleketi Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Müslim için düzenlenen törene DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç, Çetin Arkaş ve Kürt siyasetçi Leyla Zana ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Salih Müslim ile birlikte çok çalıştıklarını söyleyerek "Salih Müslim, büyük bir diplomattı, büyük bir devrimciydi. Sadece kendi şahsına değil, tüm Kürt halkı için çalıştı. Yolu açık olsun, Kürt halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Salih Müslim'in cenazesi toprağa verildi.

Son Dakika Güncel Salih Müslim Kobani'de Toprağa Verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Salih Müslim Kobani'de Toprağa Verildi - Son Dakika
