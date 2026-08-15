Salihli'de Dolum Tesisinde Patlama - Son Dakika
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Salihli'de Dolum Tesisinde Patlama

Salihli\'de Dolum Tesisinde Patlama
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki dolum tesisinde patlama meydana geldi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Salihli'de Dolum Tesisinde Patlama - Son Dakika

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