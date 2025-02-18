Salihli\'de Ev Yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Kordon Mahallesi'nde Zeki Tekle'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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