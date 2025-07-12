Salihli'de Kaçan İnek Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.

Kesim için Salihli Mezbahasına götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı.

Mezbahadan kaçan inek sokaklardaki yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonucunda Salihli Otogarına girdi.

Burada park halindeki 2 motosiklet ve polis otomobiline zarar veren inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Ekiplerce yakalan inek, mezbahaya götürüldü.