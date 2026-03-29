Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Kuvvetli Yağış Tarım Arazilerini Su Bastı

29.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde yağışlar sonucu dereler taştı, tarım arazileri ve evler zarar gördü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış sonucu çay ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Sart Mahallesi'nde ise bir ev kısmen yıkıldı.

Salihli'de kuvvetli yağmur nedeniyle çok sayıda çay ve derede taşkın yaşandı. Özellikle Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Salihli'nin Sart, Köseali, Çapaklı, Kabazlı, Yılmaz başta olmak üzere kırsal mahallelerinde ise toprak kayması yaşandı.

Sart Mahallesi'nden geçen Sart Deresi'nin yatağı aşırı yağışlar nedeniyle yön değiştirerek tarım arazilerine zarar verdi. Bazı bölgelerde toprak aşınması sonucu tarım arazileri yok oldu. Ayrıca dere yatağının yön değiştirmesi nedeniyle bir ev kısmen çöktü. Çay ve derelerde meydana gelen taşkınlar sonucu binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Bazı mahallelerde üzüm bağları tamamen suya gömüldü.

Kabazlı Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle demir yolu hattı zarar gördü. Devlet Demir Yolları ekipleri, demir yolu hattında bakım ve onarım çalışması yaparken, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi ekipleri de dere yatağında temizleme çalışması başlattı. Salihli merkezi ve kırsal mahallelerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 16:52:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.