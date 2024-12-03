Manisa'nın Salihli ilçesinde beton direğe çarpan üç tekerlekli motosikletin bedensel engelli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Taytan Mahallesi'nde, bedensel engelli Mustafa Tutuk'un (50) kullandığı 45 AOT 229 plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tutuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Motosiklet Kazası: Engelli Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?