Salihli\'de Otobüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı, 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde N.K'nin kullandığı 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya girdi. Otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcular başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.