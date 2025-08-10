Salihli\'de Otobüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı, 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde N.K'nin kullandığı 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya girdi. Otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolcular başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.
