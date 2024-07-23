Salihli'de spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı.
Mersindere Mahallesi'nde evinin bahçesinde spiral ile odun kesen G.Y. ( 54), makinenin elinden kayması sonucu yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y, burada yapılan müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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