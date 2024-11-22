Salihli'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 sentetik ecza, 172 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram kubar esrar ile kaçak tütün ürünleri ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutukladı.