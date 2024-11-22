Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 sentetik ecza, 172 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram kubar esrar ile kaçak tütün ürünleri ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutukladı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklandı - Son Dakika
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