Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Durasıllı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 61 uyuşturucu hap ile 2 telefon ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.C. (42) ve A.Ö.Ü. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?