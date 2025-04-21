Salihli\'de Yasaklı Irk Köpeklere Cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen 2 kişiye, 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli şefliği ekipleri, ihbar üzerine pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu.

Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur." ifadelerine yer verildi.