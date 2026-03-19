Salihli'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

19.03.2026 00:29
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönünden Salihli istikametine giden Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ve Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobille çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız(28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt, Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
