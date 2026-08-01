Salikvan Yayla Festivali Yapıldı - Son Dakika
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Salikvan Yayla Festivali Yapıldı

Salikvan Yayla Festivali Yapıldı
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Artvin'de düzenlenen festivalde boğa güreşleri ve konserler ile yayla turizmi vurgulandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Salikvan Yayla Festivali gerçekleştirildi.

Salikvan Derneği ve Kaçkarören Derneğinin organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde, boğa güreşleri ve sportif oyunlar yapıldı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, festivalin uzun yıllar sonra düzenlendiğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin rakımda çevre ilçeler ve farklı illerden gelen vatandaşlarımızla bir aradayız. Yoğun bir kalabalık ve yoğun bir güzellik var. Bu festival önümüzdeki yıllarda daha coşkulu olacak. Çünkü altyapısı yeni oluşmaya başladı." diye konuştu.

Çelik, Artvin'in en iyi arenasının yaylada bulunduğuna değinerek, "Bütün yaylalarımızın yollarının ıslahıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm açısından buralar çok önemli. Artvin, turizmde keşfedilmemiş bakir bir yerdir." dedi.

Yarın sona erecek festivalde tulum eşliğinde yayla eğlenceleri ve konserler düzenlenecek.

Festival kapsamında bölgenin kültürel mirasının yaşatılması ve yayla turizminin canlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Artvin, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salikvan Yayla Festivali Yapıldı - Son Dakika

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