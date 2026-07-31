Salıpazarı'nda Başarılı Öğrencilere Ödül - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Başarılı Öğrencilere Ödül

Salıpazarı\'nda Başarılı Öğrencilere Ödül
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YKS ve LGS'de dereceye giren öğrenciler, Salıpazarı Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler belediye tarafından ödüllendirildi.

YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 98'incisi, Samsun ve Salıpazarı birincisi olan Yusuf Arda Açar ile LGS'de 471 puan alarak ilçe birinciliğini elde eden Fatma Zehra Paköz, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Karaca, daha önce verdiği söz doğrultusunda başarılı öğrencilere bisikletlerini teslim etti.

Karaca, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Eğitime ve gençlere yönelik desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Azimleri, gayretleri ve elde ettikleri başarılarla ilçemizin gururu olan evlatlarımızı tebrik ederek kendilerine bisiklet hediye ettik. Öğrencilerimizi, fedakar ailelerini ve bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin ve eğitimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Karaca, başarılı öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Ziyaret, bisikletlerin teslim edilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Başarılı Öğrencilere Ödül - Son Dakika

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